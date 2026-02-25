Rockies' Mickey Moniak: Making Cactus League debut
By RotoWire Staff
• 1 min read
Moniak (oblique) is starting at designated hitter and batting leadoff in Wednesday's Cactus League contest versus the Cubs.
Moniak has been brought along slowly in Rockies camp due to right oblique tightness, but he's been cleared for his spring training debut. The 27-year-old socked 24 home runs while slashing .270/.306/.518 in 2025 in his first season in Colorado and is in line for regular reps against right-handed pitching in 2026.
More News
-
Rockies' Mickey Moniak: Working way back from tight oblique•
-
Rockies' Mickey Moniak: Settles with Rockies at $4 million•
-
Rockies' Mickey Moniak: Idle for third straight game•
-
Rockies' Mickey Moniak: On bench Saturday•
-
Rockies' Mickey Moniak: Riding pine Friday•
-
Rockies' Mickey Moniak: Homers in third straight•