Rockies' Mickey Moniak: Scratched from lineup with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Moniak was scratched from Tuesday's Cactus League lineup versus the Reds due to illness.
Consider Moniak day-to-day for the time being. Jake McCarthy shifted from left field to center field and Charlie Condon entered the lineup in left field to cover for Moniak's absence.
More News
-
Rockies' Mickey Moniak: Making Cactus League debut•
-
Rockies' Mickey Moniak: Working way back from tight oblique•
-
Rockies' Mickey Moniak: Settles with Rockies at $4 million•
-
Rockies' Mickey Moniak: Idle for third straight game•
-
Rockies' Mickey Moniak: On bench Saturday•
-
Rockies' Mickey Moniak: Riding pine Friday•