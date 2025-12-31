Bridges (ankle) has been downgraded to doubtful for Wednesday's game against the Warriors.

The Hornets listed Bridges as questionable on their initial injury report, but he's been downgraded to doubtful just three hours before tipoff. The 27-year-old is dealing with a sprained right ankle he sustained Monday. If he is unable to play Wednesday, Tidjane Salaun and Liam McNeeley would likely see increased playing time.