Knicks' Mikal Bridges: Tallies efficient 23 points
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges recorded 23 points (8-10 FG, 3-4 3Pt, 4-5 FT), four rebounds, five assists and two blocks over 26 minutes during Tuesday's 132-101 victory over Washington.
Bridges had gone a bit cold prior to Tuesday, scoring 11 points or fewer in five of his past seven games, but he rounded back into form with an efficient 23 points. Over his last eight appearances, the 29-year-old swingman is averaging 14.8 points, 4.0 assists, 2.5 rebounds and 1.0 steals in 31.1 minutes per game.
