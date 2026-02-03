Mavericks' D'Angelo Russell: Iffy for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Russell (illness) is questionable for Tuesday's game versus Boston.
Russell hasn't seen the floor since Jan. 10, so his status is irrelevant for fantasy hoops. He'll be a name to watch at the trade deadline.
