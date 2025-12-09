Timberwolves' Joan Beringer: Assigned to G League
By RotoWire Staff
• 1 min read
Minnesota assigned Beringer to the G League's Iowa Wolves on Tuesday.
Minnesota's rookie is heading to Iowa to get some live reps. He will be available to play in Friday's G League game against the Motor City Cruise, and he'll likely be recalled shortly after.
