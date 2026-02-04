Warriors' Moses Moody: Cleared to play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Moody (knee) is available for Tuesday's game against the 76ers.
Moody popped up on Monday's injury report due to left knee soreness, but the fifth-year pro has been given the green light to play in Tuesday's contest against Philadelphia. He has scored in double digits in 10 consecutive games, and over that span he has averaged 14.8 points, 3.7 rebounds, 1.3 assists, 3.6 threes and 0.8 steals over 25.3 minutes per game.
