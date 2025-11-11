default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hawkins (shoulder) was a full participant in Tuesday's practice.

Hawkins was estimated as limited on Monday's practice report, but he's ready to roll for Thursday night's game against the Jets. Hawkins has picked up 38 tackles (28 solo), including 1.5 sacks, two interceptions and one fumble recovery across eight starts this season.

More News