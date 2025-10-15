Bruins' Hampus Lindholm: Questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Lindholm (lower body) remains day-to-day and is questionable for Thursday's game against Vegas, per Belle Fraser of the Bruins' official site.
Lindholm has missed Boston's past two games. If he's able to return Thursday, then Jordan Harris will probably be a healthy scratch.
More News
-
Bruins' Hampus Lindholm: Won't play Monday•
-
Bruins' Hampus Lindholm: Won't play Saturday•
-
Bruins' Hampus Lindholm: Injury deemed minor•
-
Bruins' Hampus Lindholm: Suffers lower-body injury•
-
Bruins' Hampus Lindholm: Ready for training camp•
-
Bruins' Hampus Lindholm: Unlikely to return this season•