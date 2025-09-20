Capitals' Trevor van Riemsdyk: Practicing Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Van Riemsdyk (personal) returned to practice Saturday, Sammi Silber of The Hockey News reports.
Van Riemsdyk skipped Friday's session due to a personal matter. He produced one goal, 20 assists, 80 shots on net and 151 blocked shots across 82 regular-season games in 2024-25.
