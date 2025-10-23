default-cbs-image
Engvall (ankle) was placed on long-term injured reserve Thursday.

Engvall was already expected to miss the rest of the 2025-26 campaign, so his designation for long-term injured reserve shouldn't come as a surprise. Assuming the winger won't be an option for a potential playoff run, the Isles can get the full $3 million in cap savings from Engvall's cap hit.

