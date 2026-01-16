Lightning's Andrei Vasilevskiy: Between pipes versus Blues
By RotoWire Staff
• 1 min read
Vasilevskiy will be in goal on the road against St. Louis on Friday, per NHL.com.
Vasilevskiy enters Friday's matchup riding an eight-game winning streak during which he registered a 2.22 GAA and .911 save percentage. Despite an injury costing the veteran netminder some starts in early December, he is still sitting tied for second in the league in wins (19), just three behind Utah's Karel Vejmelka (22) for the NHL lead.
