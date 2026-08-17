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Detroit • #6 • C

Xavier Istomin-Monroe

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Last Game

Tue, Mar 10 |
ESPN
@ Wright State Raiders (23-12)
  • Corteva Coliseum
63
Final
66
Game Recap

Horizon League Standings

Team Conf Overall
WRIGHT
 15-5 23-12
ROBERT
 13-7 22-11
WISGB
 12-8 18-15
DTROIT
 12-8 17-15
OAK
 12-8 16-16
IPFW
 11-9 17-15
NKY
 10-10 20-14
YOUNG
 8-12 15-17
MILW
 8-12 12-20
CLEVST
 6-14 11-22
IUI
 3-17 7-25
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 8.3 1.8 55.2 1.7 0.1

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Player Bio

HT/WT: 7-1, 235 lbs
Birthplace: Sydney, Australia
Class: Freshman