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2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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8.3
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1.8
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55.2
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1.7
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0.1
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Isaac Trotter
Player Bio
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HT/WT: 7-1, 235 lbs
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Birthplace: Sydney, Australia
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Class: Freshman