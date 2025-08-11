Cardinals' Jordan Walker: Taking seat Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker is absent from the lineup for Monday's game versus the Rockies.
Walker had started each of the previous five tilts, but he will receive a day off in Monday's series opener. Lars Nootbaar is handling right field and Victor Scott will be in center field for the Cardinals.
