Diamondbacks' Jordan Lawlar: Taking seat Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Lawlar is not in the lineup for Wednesday's game versus the Rangers.
Lawlar snapped a 0-for-36 hitless streak at the major-league level with a couple base knocks in Tuesday's win over the Rangers, but he finds himself absent from the lineup a day later. Blaze Alexander will occupy third base and bat sixth for the Diamondbacks.
