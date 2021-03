Well, we've made it ... our last mock before the biggest draft weekend of the year.

A lot of people have logged a lot of picks along the way, seeing the fads come and go. There was the Bobby Witt tease (he wasn't even drafted in this one), the Alex Kirilloff fakeout (he lasted to Round 21), the Will Smith correction (he fell to seventh among catchers amid new concerns about his playing time).

This draft saw the adjusted values of high-end but now injured hurlers Zac Gallen, Carlos Carrasco and Framber Valdez, who went in Rounds 10, 12 and 15, respectively. Each went for a discount, though not an extreme one given that we might not see any of them for the first quarter of the season. This draft was also our first with Eloy Jimenez (torn pectoral) out of the outfield mix. With a timetable of 5-6 months, it's no surprise he went undrafted.

I had the privilege of picking first, which I had yet to do this year. From the outside, I presumed that committing to Ronald Acuna at the start of the draft (or Mookie Betts, Fernando Tatis or Juan Soto -- a hitter, basically) would require me to go pitcher-pitcher with my next two picks, possibly dipping deeper into the position than I'd like so that I didn't get boxed out over the next 24 picks, but I instead took Corey Seager alongside Max Scherzer at the 2-3 turn, passing up the chance to grab Luis Castillo. And I think it turned out OK. I came away with a top-five of Scherzer, Stephen Strasburg, Zach Plesac, Kyle Hendricks and Dylan Bundy.

There's some downside with that group for sure. They're not all going to work out, but drafting five of that stature acknowledges as much. The goal for me is less about paying up for highest-end pitching than giving myself more routes to high-end pitching. Five of my top 35 is the way I've put it before. Sinking all my draft capital into just two or three who have to pan out is the biggest no-no. The position is jut too volatile for that.

Here's who all took part in this one:

1) Scott White, CBS Sports (@CBSScottWhite)

2) Mike Gianella, Baseball Prospectus (@MikeGianella)

3) Raymond Atherton, 810 Fantasy Baseball Podcast (@810Fantasy)

4) Nick Davies, lucky reader who got to join in

5) R.J. White, CBS Sports (@rjwhite1)

6) Chris Mitchell, FantasyData (@CJMitch73)

7) James Vecchio, For Fantasy Sake (@whatmoney3000)

8) Dan Gilbert, Fantasy Fisticuffs podcast (@DabberDanLit)

9) Tyler Boudrow, Lineup Legends (@lineup_legends)

10) Jake Wiener, Prospects1500 (@GatorSosa)

11) Bob Cyphers, The Dynasty Guru (@FZX_cyph21)

12) Scott Batten, lucky reader who got to join in

Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Scott White R. Acuna CF ATL 2 Mike Gianella M. Betts RF LAD 3 Raymond Atherton M. Trout CF LAA 4 Nick Davies J. deGrom SP NYM 5 R.J. White J. Soto LF WAS 6 Chris Mitchell G. Cole SP NYY 7 James Vecchio F. Tatis SS SD 8 Dan Gilbert S. Bieber SP CLE 9 Tyler Boudrow T. Turner SS WAS 10 Jake Wiener C. Yelich LF MIL 11 Bob Cyphers J. Ramirez 3B CLE 12 Scott Batten T. Story SS COL Round 2 Pos Team Player 13 Scott Batten Y. Darvish SP SD 14 Bob Cyphers F. Freeman 1B ATL 15 Jake Wiener L. Giolito SP CHW 16 Tyler Boudrow F. Lindor SS NYM 17 Dan Gilbert T. Bauer SP LAD 18 James Vecchio M. Machado 3B SD 19 Chris Mitchell W. Buehler SP LAD 20 R.J. White B. Harper RF PHI 21 Nick Davies C. Bellinger CF LAD 22 Raymond Atherton A. Nola SP PHI 23 Mike Gianella A. Mondesi SS KC 24 Scott White M. Scherzer SP WAS Round 3 Pos Team Player 25 Scott White C. Seager SS LAD 26 Mike Gianella L. Robert CF CHW 27 Raymond Atherton L. Castillo SP CIN 28 Nick Davies D. LeMahieu 2B NYY 29 R.J. White C. Kershaw SP LAD 30 Chris Mitchell J. Flaherty SP STL 31 James Vecchio A. Rendon 3B LAA 32 Dan Gilbert B. Bichette SS TOR 33 Tyler Boudrow B. Snell SP SD 34 Jake Wiener K. Tucker LF HOU 35 Bob Cyphers O. Albies 2B ATL 36 Scott Batten A. Bregman 3B HOU Round 4 Pos Team Player 37 Scott Batten K. Maeda SP MIN 38 Bob Cyphers B. Woodruff SP MIL 39 Jake Wiener X. Bogaerts SS BOS 40 Tyler Boudrow J. Realmuto C PHI 41 Dan Gilbert W. Merrifield RF KC 42 James Vecchio A. Judge RF NYY 43 Chris Mitchell T. Anderson SS CHW 44 R.J. White T. Glasnow SP TB 45 Nick Davies L. Lynn SP CHW 46 Raymond Atherton C. Burnes SP MIL 47 Mike Gianella H. Ryu SP TOR 48 Scott White M. Ozuna LF ATL Round 5 Pos Team Player 49 Scott White S. Strasburg SP WAS 50 Mike Gianella N. Arenado 3B STL 51 Raymond Atherton S. Marte CF MIA 52 Nick Davies R. Devers 3B BOS 53 R.J. White J. Abreu 1B CHW 54 Chris Mitchell G. Springer CF TOR 55 James Vecchio P. Alonso 1B NYM 56 Dan Gilbert L. Voit 1B NYY 57 Tyler Boudrow K. Marte 2B ARI 58 Jake Wiener V. Guerrero 1B TOR 59 Bob Cyphers G. Torres SS NYY 60 Scott Batten N. Castellanos RF CIN Round 6 Pos Team Player 61 Scott Batten N. Cruz DH MIN 62 Bob Cyphers Y. Alvarez DH HOU 63 Jake Wiener J. Hader RP MIL 64 Tyler Boudrow R. Arozarena LF TB 65 Dan Gilbert A. Meadows LF TB 66 James Vecchio B. Lowe 2B TB 67 Chris Mitchell K. Hiura 2B MIL 68 R.J. White Z. Greinke SP HOU 69 Nick Davies Z. Wheeler SP PHI 70 Raymond Atherton E. Suarez 3B CIN 71 Mike Gianella Y. Moncada 3B CHW 72 Scott White Z. Plesac SP CLE Round 7 Pos Team Player 73 Scott White K. Hendricks SP CHC 74 Mike Gianella M. Conforto RF NYM 75 Raymond Atherton C. Blackmon RF COL 76 Nick Davies J. Berrios SP MIN 77 R.J. White T. Grisham CF SD 78 Chris Mitchell C. Paddack SP SD 79 James Vecchio M. Fried SP ATL 80 Dan Gilbert J. Altuve 2B HOU 81 Tyler Boudrow C. Biggio 2B TOR 82 Jake Wiener L. Hendriks RP CHW 83 Bob Cyphers L. Gurriel LF TOR 84 Scott Batten C. Morton SP ATL Round 8 Pos Team Player 85 Scott Batten M. Olson 1B OAK 86 Bob Cyphers J. Baez SS CHC 87 Jake Wiener I. Anderson SP ATL 88 Tyler Boudrow S. Alcantara SP MIA 89 Dan Gilbert A. Chapman RP NYY 90 James Vecchio S. Sanchez SP MIA 91 Chris Mitchell E. Diaz RP NYM 92 R.J. White J. Luzardo SP OAK 93 Nick Davies J. Martinez DH BOS 94 Raymond Atherton C. Correa SS HOU 95 Mike Gianella S. Gray SP CIN 96 Scott White M. Muncy 1B LAD Round 9 Pos Team Player 97 Scott White D. Bundy SP LAA 98 Mike Gianella T. Hernandez RF TOR 99 Raymond Atherton D. Swanson SS ATL 100 Nick Davies A. Rizzo 1B CHC 101 R.J. White G. Stanton DH NYY 102 Chris Mitchell J. Gallo RF TEX 103 James Vecchio D. Lamet SP SD 104 Dan Gilbert M. Chapman 3B OAK 105 Tyler Boudrow T. Rosenthal RP OAK 106 Jake Wiener K. Hayes 3B PIT 107 Bob Cyphers R. Iglesias RP LAA 108 Scott Batten J. McNeil LF NYM Round 10 Pos Team Player 109 Scott Batten S. Ohtani DH LAA 110 Bob Cyphers L. McCullers SP HOU 111 Jake Wiener Z. Gallen SP ARI 112 Tyler Boudrow J. Karinchak RP CLE 113 Dan Gilbert D. Smith 1B NYM 114 James Vecchio P. Lopez SP MIA 115 Chris Mitchell M. Moustakas 2B CIN 116 R.J. White P. Goldschmidt 1B STL 117 Nick Davies D. Moore LF SEA 118 Raymond Atherton C. Frazier RF NYY 119 Mike Gianella P. Corbin SP WAS 120 Scott White W. Myers RF SD Round 11 Pos Team Player 121 Scott White S. Perez C KC 122 Mike Gianella R. Pressly RP HOU 123 Raymond Atherton T. Edman 3B STL 124 Nick Davies E. Rosario LF CLE 125 R.J. White J. Musgrove SP SD 126 Chris Mitchell B. Hand RP WAS 127 James Vecchio M. Soroka SP ATL 128 Dan Gilbert J. Soler DH KC 129 Tyler Boudrow B. Buxton CF MIN 130 Jake Wiener K. Jansen RP LAD 131 Bob Cyphers T. Pham LF SD 132 Scott Batten C. Kluber SP NYY Round 12 Pos Team Player 133 Scott Batten T. Mancini RF BAL 134 Bob Cyphers M. Yastrzemski RF SF 135 Jake Wiener W. Contreras C CHC 136 Tyler Boudrow D. Carlson RF STL 137 Dan Gilbert K. Gausman SP SF 138 James Vecchio K. Lewis CF SEA 139 Chris Mitchell Y. Grandal C CHW 140 R.J. White M. Semien SS TOR 141 Nick Davies K. Bryant 3B CHC 142 Raymond Atherton C. Carrasco SP NYM 143 Mike Gianella R. Hoskins 1B PHI 144 Scott White G. Urshela 3B NYY Round 13 Pos Team Player 145 Scott White J. Bell 1B WAS 146 Mike Gianella R. Laureano CF OAK 147 Raymond Atherton J. Urias SP LAD 148 Nick Davies W. Smith RP ATL 149 R.J. White J. Romano RP TOR 150 Chris Mitchell G. Sanchez C NYY 151 James Vecchio R. Mountcastle LF BAL 152 Dan Gilbert A. Bohm 3B PHI 153 Tyler Boudrow A. Verdugo RF BOS 154 Jake Wiener M. Brantley DH HOU 155 Bob Cyphers T. Mahle SP CIN 156 Scott Batten A. Vaughn 1B CHW Round 14 Pos Team Player 157 Scott Batten A. Civale SP CLE 158 Bob Cyphers F. Montas SP OAK 159 Jake Wiener J. Taillon SP NYY 160 Tyler Boudrow N. Madrigal 2B CHW 161 Dan Gilbert T. d'Arnaud C ATL 162 James Vecchio T. McKenzie SP CLE 163 Chris Mitchell M. Sano 1B MIN 164 R.J. White W. Smith C LAD 165 Nick Davies I. Happ CF CHC 166 Raymond Atherton J. Means SP BAL 167 Mike Gianella Z. Eflin SP PHI 168 Scott White V. Robles CF WAS Round 15 Pos Team Player 169 Scott White F. Reyes DH CLE 170 Mike Gianella D. Gregorius SS PHI 171 Raymond Atherton F. Valdez SP HOU 172 Nick Davies A. Gimenez SS CLE 173 R.J. White G. Marquez SP COL 174 Chris Mitchell J. Donaldson 3B MIN 175 James Vecchio D. Williams RP MIL 176 Dan Gilbert M. Gonzales SP SEA 177 Tyler Boudrow J. Kelenic CF SEA 178 Jake Wiener M. Stroman SP NYM 179 Bob Cyphers A. Santander RF BAL 180 Scott Batten J. Urquidy SP HOU Round 16 Pos Team Player 181 Scott Batten N. Senzel CF CIN 182 Bob Cyphers A. Garrett RP CIN 183 Jake Wiener N. Solak LF TEX 184 Tyler Boudrow C. Walker 1B ARI 185 Dan Gilbert T. France 2B SEA 186 James Vecchio D. Pomeranz RP SD 187 Chris Mitchell C. Kimbrel RP CHC 188 R.J. White J. Turner 3B LAD 189 Nick Davies A. Colome RP MIN 190 Raymond Atherton E. Hosmer 1B SD 191 Mike Gianella C. Vazquez C BOS 192 Scott White J. Paxton SP SEA Round 17 Pos Team Player 193 Scott White A. Riley 3B ATL 194 Mike Gianella D. Keuchel SP CHW 195 Raymond Atherton J. McCann C NYM 196 Nick Davies M. Garver C MIN 197 R.J. White R. Montero RP SEA 198 Chris Mitchell M. Kepler RF MIN 199 James Vecchio S. Murphy C OAK 200 Dan Gilbert J. Hicks RP STL 201 Tyler Boudrow D. Price SP LAD 202 Jake Wiener W. Castro SS DET 203 Bob Cyphers J. Montgomery SP NYY 204 Scott Batten M. Canha RF OAK Round 18 Pos Team Player 205 Scott Batten G. Holland RP KC 206 Bob Cyphers G. Canning SP LAA 207 Jake Wiener F. Peralta RP MIL 208 Tyler Boudrow D. May SP LAD 209 Dan Gilbert T. Gonsolin SP LAD 210 James Vecchio A. Heaney SP LAA 211 Chris Mitchell C. Cron 1B COL 212 R.J. White J. Winker LF CIN 213 Nick Davies D. German SP NYY 214 Raymond Atherton T. Skubal SP DET 215 Mike Gianella R. McMahon 2B COL 216 Scott White E. Pagan RP SD Round 19 Pos Team Player 217 Scott White M. Pineda SP MIN 218 Mike Gianella D. Bard RP COL 219 Raymond Atherton J. Polanco SS MIN 220 Nick Davies K. Schwarber LF WAS 221 R.J. White J. Segura 2B PHI 222 Chris Mitchell S. Manaea SP OAK 223 James Vecchio L. Taveras CF TEX 224 Dan Gilbert A. Pollock LF LAD 225 Tyler Boudrow E. Rodriguez SP BOS 226 Jake Wiener H. Dozier 1B KC 227 Bob Cyphers G. Lux 2B LAD 228 Scott Batten A. Bradley RP PHI Round 20 Pos Team Player 229 Scott Batten A. Hicks CF NYY 230 Bob Cyphers C. Javier SP HOU 231 Jake Wiener A. McCutchen LF PHI 232 Tyler Boudrow A. Kirk C TOR 233 Dan Gilbert J. Soria RP ARI 234 James Vecchio G. Hampson CF COL 235 Chris Mitchell R. Tapia LF COL 236 R.J. White R. Rodriguez RP PIT 237 Nick Davies R. Ray SP TOR 238 Raymond Atherton A. Bass RP MIA 239 Mike Gianella C. Bassitt SP OAK 240 Scott White M. Barnes RP BOS Round 21 Pos Team Player 241 Scott White M. Haniger RF SEA 242 Mike Gianella N. Wittgren RP CLE 243 Raymond Atherton A. Nola C SD 244 Nick Davies R. Yarbrough SP TB 245 R.J. White E. Hernandez SP MIA 246 Chris Mitchell A. Kirilloff RF MIN 247 James Vecchio B. Keller SP KC 248 Dan Gilbert C. Taylor LF LAD 249 Tyler Boudrow G. Gallegos RP STL 250 Jake Wiener Y. Kikuchi SP SEA 251 Bob Cyphers B. Dalbec 1B BOS 252 Scott Batten M. Melancon RP SD Round 22 Pos Team Player 253 Scott Batten D. Castillo RP TB 254 Bob Cyphers J. McGee RP SF 255 Jake Wiener T. Rogers SP MIA 256 Tyler Boudrow J. Cronenworth 2B SD 257 Dan Gilbert Y. Molina C STL 258 James Vecchio A. Puk RP OAK 259 Chris Mitchell K. Gibson SP TEX 260 R.J. White L. Severino SP NYY 261 Nick Davies N. Eovaldi SP BOS 262 Raymond Atherton T. Rogers RP MIN 263 Mike Gianella D. Varsho CF ARI 264 Scott White D. Fletcher SS LAA Round 23 Pos Team Player 265 Scott White T. Antone RP CIN 266 Mike Gianella K. Seager 3B SEA 267 Raymond Atherton S. Kingery 2B PHI 268 Nick Davies M. Margot CF TB 269 R.J. White J. Berti 2B MIA 270 Chris Mitchell R. Stripling SP TOR 271 James Vecchio C. Kelly C ARI 272 Dan Gilbert T. Scott RP BAL 273 Tyler Boudrow J. Villar 2B NYM 274 Jake Wiener K. Wong 2B MIL 275 Bob Cyphers P. Fairbanks RP TB 276 Scott Batten E. Andrus SS OAK Round 24 Pos Team Player 277 Scott Batten B. Posey C SF 278 Bob Cyphers J. Pederson LF CHC 279 Jake Wiener D. Cease SP CHW 280 Tyler Boudrow C. Archer SP TB 281 Dan Gilbert C. Santana 1B KC 282 James Vecchio C. Martinez SP STL 283 Chris Mitchell M. Bumgarner SP ARI 284 R.J. White W. Franco SS TB 285 Nick Davies A. Mills SP CHC 286 Raymond Atherton M. Kopech SP CHW 287 Mike Gianella D. Smyly SP ATL 288 Scott White J. Walsh 1B LAA Round 25 Pos Team Player 289 Scott White P. DeJong SS STL 290 Mike Gianella B. Anderson 3B MIA 291 Raymond Atherton G. Cooper 1B MIA 292 Nick Davies I. Kiner-Falefa 3B TEX 293 R.J. White A. Dickerson LF SF 294 Chris Mitchell N. Syndergaard SP NYM 295 James Vecchio A. Slater RF SF 296 Dan Gilbert T. La Stella 2B SF 297 Tyler Boudrow J. Rojas 2B ARI 298 Jake Wiener J. Alfaro C MIA 299 Bob Cyphers W. Ramos C DET 300 Scott Batten Y. Gurriel 1B HOU Round 26 Pos Team Player 301 Scott Batten A. Benintendi LF KC 302 Bob Cyphers J. Davis 3B NYM 303 Jake Wiener D. Peralta LF ARI 304 Tyler Boudrow S. Hilliard LF COL 305 Dan Gilbert E. Escobar 3B ARI 306 James Vecchio M. Rojas SS MIA 307 Chris Mitchell E. Hernandez 2B BOS 308 R.J. White J. India 3B CIN 309 Nick Davies M. Gore SP SD 310 Raymond Atherton G. Soto RP DET 311 Mike Gianella H. Kim SS SD 312 Scott White B. Singer SP KC Round 27 Pos Team Player 313 Scott White M. Straw CF HOU 314 Mike Gianella Z. Davies SP CHC 315 Raymond Atherton N. Anderson RP TB 316 Nick Davies M. Boyd SP DET 317 R.J. White J. Odorizzi SP HOU 318 Chris Mitchell J. Sheffield SP SEA 319 James Vecchio B. Treinen RP LAD 320 Dan Gilbert B. Nimmo CF NYM 321 Tyler Boudrow L. Webb SP SF 322 Jake Wiener A. Hays CF BAL 323 Bob Cyphers A. Wainwright SP STL 324 Scott Batten O. Narvaez C MIL Round 28 Pos Team Player 325 Scott Batten M. Minor SP KC 326 Bob Cyphers M. Stassi C LAA 327 Jake Wiener R. Tellez 1B TOR 328 Tyler Boudrow T. Ward RF LAA 329 Dan Gilbert K. Calhoun RF ARI 330 James Vecchio E. Clase RP CLE 331 Chris Mitchell C. Sale SP BOS 332 R.J. White Y. Gomes C WAS 333 Nick Davies F. Mejia C TB 334 Raymond Atherton M. Bush RP TEX 335 Mike Gianella J. Upton LF LAA 336 Scott White T. Murphy C SEA Round 29 Pos Team Player 337 Scott White K. Crick RP PIT 338 Mike Gianella T. Walker SP NYM 339 Raymond Atherton B. Rodgers 2B COL 340 Nick Davies C. Pache LF ATL 341 R.J. White I. Kennedy RP TEX 342 Chris Mitchell J. Adell RF LAA 343 James Vecchio N. Pearson SP TOR 344 Dan Gilbert J. Votto 1B CIN 345 Tyler Boudrow F. Cordero RF BOS 346 Jake Wiener L. Cain CF MIL 347 Bob Cyphers T. O'Neill LF STL 348 Scott Batten J. Schoop 2B DET Team by Team Scott White Rd Pk Player 1 1 R. Acuna CF ATL 2 24 M. Scherzer SP WAS 3 25 C. Seager SS LAD 4 48 M. Ozuna LF ATL 5 49 S. Strasburg SP WAS 6 72 Z. Plesac SP CLE 7 73 K. Hendricks SP CHC 8 96 M. Muncy 1B LAD 9 97 D. Bundy SP LAA 10 120 W. Myers RF SD 11 121 S. Perez C KC 12 144 G. Urshela 3B NYY 13 145 J. Bell 1B WAS 14 168 V. Robles CF WAS 15 169 F. Reyes DH CLE 16 192 J. Paxton SP SEA 17 193 A. Riley 3B ATL 18 216 E. Pagan RP SD 19 217 M. Pineda SP MIN 20 240 M. Barnes RP BOS 21 241 M. Haniger RF SEA 22 264 D. Fletcher SS LAA 23 265 T. Antone RP CIN 24 288 J. Walsh 1B LAA 25 289 P. DeJong SS STL 26 312 B. Singer SP KC 27 313 M. Straw CF HOU 28 336 T. Murphy C SEA 29 337 K. Crick RP PIT Mike Gianella Rd Pk Player 1 2 M. Betts RF LAD 2 23 A. Mondesi SS KC 3 26 L. Robert CF CHW 4 47 H. Ryu SP TOR 5 50 N. Arenado 3B STL 6 71 Y. Moncada 3B CHW 7 74 M. Conforto RF NYM 8 95 S. Gray SP CIN 9 98 T. Hernandez RF TOR 10 119 P. Corbin SP WAS 11 122 R. Pressly RP HOU 12 143 R. Hoskins 1B PHI 13 146 R. Laureano CF OAK 14 167 Z. Eflin SP PHI 15 170 D. Gregorius SS PHI 16 191 C. Vazquez C BOS 17 194 D. Keuchel SP CHW 18 215 R. McMahon 2B COL 19 218 D. Bard RP COL 20 239 C. Bassitt SP OAK 21 242 N. Wittgren RP CLE 22 263 D. Varsho CF ARI 23 266 K. Seager 3B SEA 24 287 D. Smyly SP ATL 25 290 B. Anderson 3B MIA 26 311 H. Kim SS SD 27 314 Z. Davies SP CHC 28 335 J. Upton LF LAA 29 338 T. Walker SP NYM Raymond Atherton Rd Pk Player 1 3 M. Trout CF LAA 2 22 A. Nola SP PHI 3 27 L. Castillo SP CIN 4 46 C. Burnes SP MIL 5 51 S. Marte CF MIA 6 70 E. Suarez 3B CIN 7 75 C. Blackmon RF COL 8 94 C. Correa SS HOU 9 99 D. Swanson SS ATL 10 118 C. Frazier RF NYY 11 123 T. Edman 3B STL 12 142 C. Carrasco SP NYM 13 147 J. Urias SP LAD 14 166 J. Means SP BAL 15 171 F. Valdez SP HOU 16 190 E. Hosmer 1B SD 17 195 J. McCann C NYM 18 214 T. Skubal SP DET 19 219 J. Polanco SS MIN 20 238 A. Bass RP MIA 21 243 A. Nola C SD 22 262 T. Rogers RP MIN 23 267 S. Kingery 2B PHI 24 286 M. Kopech SP CHW 25 291 G. Cooper 1B MIA 26 310 G. Soto RP DET 27 315 N. Anderson RP TB 28 334 M. Bush RP TEX 29 339 B. Rodgers 2B COL Nick Davies Rd Pk Player 1 4 J. deGrom SP NYM 2 21 C. Bellinger CF LAD 3 28 D. LeMahieu 2B NYY 4 45 L. Lynn SP CHW 5 52 R. Devers 3B BOS 6 69 Z. Wheeler SP PHI 7 76 J. Berrios SP MIN 8 93 J. Martinez DH BOS 9 100 A. Rizzo 1B CHC 10 117 D. Moore LF SEA 11 124 E. Rosario LF CLE 12 141 K. Bryant 3B CHC 13 148 W. Smith RP ATL 14 165 I. Happ CF CHC 15 172 A. Gimenez SS CLE 16 189 A. Colome RP MIN 17 196 M. Garver C MIN 18 213 D. German SP NYY 19 220 K. Schwarber LF WAS 20 237 R. Ray SP TOR 21 244 R. Yarbrough SP TB 22 261 N. Eovaldi SP BOS 23 268 M. Margot CF TB 24 285 A. Mills SP CHC 25 292 I. Kiner-Falefa 3B TEX 26 309 M. Gore SP SD 27 316 M. Boyd SP DET 28 333 F. Mejia C TB 29 340 C. Pache LF ATL R.J. White Rd Pk Player 1 5 J. Soto LF WAS 2 20 B. Harper RF PHI 3 29 C. Kershaw SP LAD 4 44 T. Glasnow SP TB 5 53 J. Abreu 1B CHW 6 68 Z. Greinke SP HOU 7 77 T. Grisham CF SD 8 92 J. Luzardo SP OAK 9 101 G. Stanton DH NYY 10 116 P. Goldschmidt 1B STL 11 125 J. Musgrove SP SD 12 140 M. Semien SS TOR 13 149 J. Romano RP TOR 14 164 W. Smith C LAD 15 173 G. Marquez SP COL 16 188 J. Turner 3B LAD 17 197 R. Montero RP SEA 18 212 J. Winker LF CIN 19 221 J. Segura 2B PHI 20 236 R. Rodriguez RP PIT 21 245 E. Hernandez SP MIA 22 260 L. Severino SP NYY 23 269 J. Berti 2B MIA 24 284 W. Franco SS TB 25 293 A. Dickerson LF SF 26 308 J. India 3B CIN 27 317 J. Odorizzi SP HOU 28 332 Y. Gomes C WAS 29 341 I. Kennedy RP TEX Chris Mitchell Rd Pk Player 1 6 G. Cole SP NYY 2 19 W. Buehler SP LAD 3 30 J. Flaherty SP STL 4 43 T. Anderson SS CHW 5 54 G. Springer CF TOR 6 67 K. Hiura 2B MIL 7 78 C. Paddack SP SD 8 91 E. Diaz RP NYM 9 102 J. Gallo RF TEX 10 115 M. Moustakas 2B CIN 11 126 B. Hand RP WAS 12 139 Y. Grandal C CHW 13 150 G. Sanchez C NYY 14 163 M. Sano 1B MIN 15 174 J. Donaldson 3B MIN 16 187 C. Kimbrel RP CHC 17 198 M. Kepler RF MIN 18 211 C. Cron 1B COL 19 222 S. Manaea SP OAK 20 235 R. Tapia LF COL 21 246 A. Kirilloff RF MIN 22 259 K. Gibson SP TEX 23 270 R. Stripling SP TOR 24 283 M. Bumgarner SP ARI 25 294 N. Syndergaard SP NYM 26 307 E. Hernandez 2B BOS 27 318 J. Sheffield SP SEA 28 331 C. Sale SP BOS 29 342 J. Adell RF LAA James Vecchio Rd Pk Player 1 7 F. Tatis SS SD 2 18 M. Machado 3B SD 3 31 A. Rendon 3B LAA 4 42 A. Judge RF NYY 5 55 P. Alonso 1B NYM 6 66 B. Lowe 2B TB 7 79 M. Fried SP ATL 8 90 S. Sanchez SP MIA 9 103 D. Lamet SP SD 10 114 P. Lopez SP MIA 11 127 M. Soroka SP ATL 12 138 K. Lewis CF SEA 13 151 R. Mountcastle LF BAL 14 162 T. McKenzie SP CLE 15 175 D. Williams RP MIL 16 186 D. Pomeranz RP SD 17 199 S. Murphy C OAK 18 210 A. Heaney SP LAA 19 223 L. Taveras CF TEX 20 234 G. Hampson CF COL 21 247 B. Keller SP KC 22 258 A. Puk RP OAK 23 271 C. Kelly C ARI 24 282 C. Martinez SP STL 25 295 A. Slater RF SF 26 306 M. Rojas SS MIA 27 319 B. Treinen RP LAD 28 330 E. Clase RP CLE 29 343 N. Pearson SP TOR Dan Gilbert Rd Pk Player 1 8 S. Bieber SP CLE 2 17 T. Bauer SP LAD 3 32 B. Bichette SS TOR 4 41 W. Merrifield RF KC 5 56 L. Voit 1B NYY 6 65 A. Meadows LF TB 7 80 J. Altuve 2B HOU 8 89 A. Chapman RP NYY 9 104 M. Chapman 3B OAK 10 113 D. Smith 1B NYM 11 128 J. Soler DH KC 12 137 K. Gausman SP SF 13 152 A. Bohm 3B PHI 14 161 T. d'Arnaud C ATL 15 176 M. Gonzales SP SEA 16 185 T. France 2B SEA 17 200 J. Hicks RP STL 18 209 T. Gonsolin SP LAD 19 224 A. Pollock LF LAD 20 233 J. Soria RP ARI 21 248 C. Taylor LF LAD 22 257 Y. Molina C STL 23 272 T. Scott RP BAL 24 281 C. Santana 1B KC 25 296 T. La Stella 2B SF 26 305 E. Escobar 3B ARI 27 320 B. Nimmo CF NYM 28 329 K. Calhoun RF ARI 29 344 J. Votto 1B CIN Tyler Boudrow Rd Pk Player 1 9 T. Turner SS WAS 2 16 F. Lindor SS NYM 3 33 B. Snell SP SD 4 40 J. Realmuto C PHI 5 57 K. Marte 2B ARI 6 64 R. Arozarena LF TB 7 81 C. Biggio 2B TOR 8 88 S. Alcantara SP MIA 9 105 T. Rosenthal RP OAK 10 112 J. Karinchak RP CLE 11 129 B. Buxton CF MIN 12 136 D. Carlson RF STL 13 153 A. Verdugo RF BOS 14 160 N. Madrigal 2B CHW 15 177 J. Kelenic CF SEA 16 184 C. Walker 1B ARI 17 201 D. Price SP LAD 18 208 D. May SP LAD 19 225 E. Rodriguez SP BOS 20 232 A. Kirk C TOR 21 249 G. Gallegos RP STL 22 256 J. Cronenworth 2B SD 23 273 J. Villar 2B NYM 24 280 C. Archer SP TB 25 297 J. Rojas 2B ARI 26 304 S. Hilliard LF COL 27 321 L. Webb SP SF 28 328 T. Ward RF LAA 29 345 F. Cordero RF BOS Jake Wiener Rd Pk Player 1 10 C. Yelich LF MIL 2 15 L. Giolito SP CHW 3 34 K. Tucker LF HOU 4 39 X. Bogaerts SS BOS 5 58 V. Guerrero 1B TOR 6 63 J. Hader RP MIL 7 82 L. Hendriks RP CHW 8 87 I. Anderson SP ATL 9 106 K. Hayes 3B PIT 10 111 Z. Gallen SP ARI 11 130 K. Jansen RP LAD 12 135 W. Contreras C CHC 13 154 M. Brantley DH HOU 14 159 J. Taillon SP NYY 15 178 M. Stroman SP NYM 16 183 N. Solak LF TEX 17 202 W. Castro SS DET 18 207 F. Peralta RP MIL 19 226 H. Dozier 1B KC 20 231 A. McCutchen LF PHI 21 250 Y. Kikuchi SP SEA 22 255 T. Rogers SP MIA 23 274 K. Wong 2B MIL 24 279 D. Cease SP CHW 25 298 J. Alfaro C MIA 26 303 D. Peralta LF ARI 27 322 A. Hays CF BAL 28 327 R. Tellez 1B TOR 29 346 L. Cain CF MIL Bob Cyphers Rd Pk Player 1 11 J. Ramirez 3B CLE 2 14 F. Freeman 1B ATL 3 35 O. Albies 2B ATL 4 38 B. Woodruff SP MIL 5 59 G. Torres SS NYY 6 62 Y. Alvarez DH HOU 7 83 L. Gurriel LF TOR 8 86 J. Baez SS CHC 9 107 R. Iglesias RP LAA 10 110 L. McCullers SP HOU 11 131 T. Pham LF SD 12 134 M. Yastrzemski RF SF 13 155 T. Mahle SP CIN 14 158 F. Montas SP OAK 15 179 A. Santander RF BAL 16 182 A. Garrett RP CIN 17 203 J. Montgomery SP NYY 18 206 G. Canning SP LAA 19 227 G. Lux 2B LAD 20 230 C. Javier SP HOU 21 251 B. Dalbec 1B BOS 22 254 J. McGee RP SF 23 275 P. Fairbanks RP TB 24 278 J. Pederson LF CHC 25 299 W. Ramos C DET 26 302 J. Davis 3B NYM 27 323 A. Wainwright SP STL 28 326 M. Stassi C LAA 29 347 T. O'Neill LF STL Scott Batten Rd Pk Player 1 12 T. Story SS COL 2 13 Y. Darvish SP SD 3 36 A. Bregman 3B HOU 4 37 K. Maeda SP MIN 5 60 N. Castellanos RF CIN 6 61 N. Cruz DH MIN 7 84 C. Morton SP ATL 8 85 M. Olson 1B OAK 9 108 J. McNeil LF NYM 10 109 S. Ohtani DH LAA 11 132 C. Kluber SP NYY 12 133 T. Mancini RF BAL 13 156 A. Vaughn 1B CHW 14 157 A. Civale SP CLE 15 180 J. Urquidy SP HOU 16 181 N. Senzel CF CIN 17 204 M. Canha RF OAK 18 205 G. Holland RP KC 19 228 A. Bradley RP PHI 20 229 A. Hicks CF NYY 21 252 M. Melancon RP SD 22 253 D. Castillo RP TB 23 276 E. Andrus SS OAK 24 277 B. Posey C SF 25 300 Y. Gurriel 1B HOU 26 301 A. Benintendi LF KC 27 324 O. Narvaez C MIL 28 325 M. Minor SP KC 29 348 J. Schoop 2B DET

