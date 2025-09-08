Rangers' Shawn Armstrong: Nabs four-out save
By RotoWire Staff
• 1 min read
Armstrong picked up the save Sunday against Houston, striking out one over 1.1 perfect innings.
Armstrong has now pitched more than one inning in three of his last four saves. The 34-year-old hasn't yielded a hit or a walk in three consecutive outings, a streak that spans 3.2 innings. He owns a 2.40 ERA, seven saves and a 64:18 K:BB across 63.2 innings this season.
