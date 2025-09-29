Twins' Simeon Woods Richardson: Stellar in no-decision
By RotoWire Staff
• 1 min read
Woods Richardson did not factor in the decision during Sunday's extra-inning loss to Philadelphia. He allowed one hit over six scoreless innings while striking out nine.
Woods Richardson gave up a single to Bryson Stott in the third inning but was otherwise untouchable. Over his first nine outings, Woods Richardson posted an unsightly 5.74 ERA. After that, he produced a 3.00 ERA over his final 14 starts (69 innings). He allowed two runs while striking out 23 batters in his last 17 frames. Woods Richardson finished the 2025 season with a 4.04 ERA and a 107:46 K:BB through 111.1 innings.
