Bulls' Zach Collins: Running with starters Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins is in the starting lineup for Thursday's preseason game against the Cavaliers.
Collins will get a chance to join the starting five with Nikola Vucevic (rest) sitting out of Thursday's exhibition. Collins turned in a strong showing in his preseason debut Tuesday, also against Cleveland, totaling 16 points in 14 minutes of action.
More News
-
Bulls' Zach Collins: Highly efficient in preseason win•
-
Bulls' Zach Collins: Plays five minutes•
-
Bulls' Zach Collins: Pulls down eight boards•
-
Bulls' Zach Collins: Flirts with double-double•
-
Bulls' Zach Collins: Efficient in limited run Thursday•
-
Bulls' Zach Collins: Nears double-double off bench•