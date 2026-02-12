Cavaliers' Sam Merrill: Catches fire against WAS
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill generated 32 points (11-12 FG, 9-10 3Pt, 1-1 FT), five rebounds, one assist, one steal and one block across 25 minutes of Wednesday's 138-113 win over the Wizards.
Merrill set a career high in points and surpassed his previous season high by 10 points. He tied his career high in three-point makes as well. Merrill isn't a high-usage player, but he has the ability to drain five or more three-pointers on any given night. Through 31 appearances this season, Merrill is averaging 13.6 points, 2.3 rebounds and 2.3 assists across 25.4 minutes.
