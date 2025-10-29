Sexton contributed 18 points (7-11 FG, 2-2 3Pt, 2-2 FT), five rebounds and six assists across 27 minutes during Tuesday's 144-117 loss to Miami.

With Brandon Miller (shoulder) sidelined for at least the immediate future, coach Charles Lee is likely to lean on Sexton for his leadership and ball-handling abilities. The veteran is off to a great start in Charlotte, posting averages of 18.5 points, 4.8 assists, 2.5 rebounds, 1.0 steals and 1.5 three-pointers through four regular-season contests.