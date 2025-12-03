Jazz's Jusuf Nurkic: Questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nurkic is questionable for Thursday's game in Brooklyn due to a right rib contusion.
Thursday's game will be the first of a back-to-back, so there's certainly a chance Nurkic will skip that one. If he does need a day off, there will be more minutes available for Taylor Hendricks, Kyle Filipowski and Kyle Anderson.
