Nurkic is questionable for Thursday's game in Brooklyn due to a right rib contusion.

Thursday's game will be the first of a back-to-back, so there's certainly a chance Nurkic will skip that one. If he does need a day off, there will be more minutes available for Taylor Hendricks, Kyle Filipowski and Kyle Anderson.

