Knicks' Tyler Kolek: Suiting up Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kolek (ankle) is available for Monday's game against the Pelicans, Steve Popper of Newsday reports.
Kolek is managing right ankle soreness, but he's giving it a go Monday. Miles McBride (ankle) is ready to return to the lineup, so Kolek may be in line for a slight decrease in playing time. Across his past six appearances, Kolek has averaged 10.3 points, 5.8 assists and 4.3 rebounds in 23.1 minutes per game.
