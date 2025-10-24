Lakers' Jaxson Hayes: Downgraded to questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hayes has been downgraded to questionable for Friday's game against the Timberwolves due to left knee soreness, ESPN's Dave McMenamin reports.
Hayes had four points (2-3 FG), six rebounds and one assist in 14 minutes during Tuesday's 119-109 loss to the Warriors, operating as Deandre Ayton's backup center. If Hayes is unable to suit up Friday, it's possible the Lakers utilize a smaller lineup with someone like Jarred Vanderbilt benefitting.
