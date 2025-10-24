default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hayes has been downgraded to questionable for Friday's game against the Timberwolves due to left knee soreness, ESPN's Dave McMenamin reports.

Hayes had four points (2-3 FG), six rebounds and one assist in 14 minutes during Tuesday's 119-109 loss to the Warriors, operating as Deandre Ayton's backup center. If Hayes is unable to suit up Friday, it's possible the Lakers utilize a smaller lineup with someone like Jarred Vanderbilt benefitting.

More News