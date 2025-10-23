default-cbs-image
Da Silva registered 16 points (5-8 FG, 3-5 3Pt, 3-4 FT) and one rebound in 18 minutes during Wednesday's 125-121 win over the Heat.

Da Silva looked strong on the offensive end and was the only Magic bench player to reach double figures. He appeared confident from beyond the arc, where he converted at a clip of 33.5 percent over 74 regular-season games a season ago. However, da Silva's production elsewhere wasn't nearly as impressive, tallying only one rebound outside of the scoring column.

