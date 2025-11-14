Magic's Tristan da Silva: Starting Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Da Silva is in the starting lineup for Friday's matchup with the Nets.
Da Silva will earn his first start of the season with Paolo Banchero (groin) unavailable, putting him on the radar as a potential streamer target in deep leagues. Across 38 starts last season, Da Silva produced averages of 9.2 points, 4.3 rebounds, 1.9 assists and 1.3 triples per contest.
