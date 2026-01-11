default-cbs-image
Nembhard will start against the Bulls on Saturday, Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com reports.

After coming off the bench in each of Dallas' previous three games, Nembhard will return to the starting five due to Anthony Davis (finger) being sidelined. In 16 starts so far this season, Nembhard has averaged 9.6 points, 6.1 assists and 2.3 rebounds in 24.9 minutes per contest.

