Pacers' Andrew Nembhard: Will play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nembhard (back) is good to go for Thursday's game versus Phoenix, Tony East of Forbes.com reports.
Nembhard is back after a one-game stint on the sidelines, which may result in Kam Jones shifting back to the second unit. Nembhard is averaging 17.1 points, 7.4 assists and 1.9 triples per contest on the season.
More News
-
Pacers' Andrew Nembhard: Questionable for Thursday•
-
Pacers' Andrew Nembhard: Not playing Tuesday•
-
Pacers' Andrew Nembhard: Unlikely to play Tuesday•
-
Pacers' Andrew Nembhard: Will play Sunday•
-
Pacers' Andrew Nembhard: Questionable for Sunday•
-
Pacers' Andrew Nembhard: Dishes eight dimes vs. LAL•