Nembhard (back) is good to go for Thursday's game versus Phoenix, Tony East of Forbes.com reports.

Nembhard is back after a one-game stint on the sidelines, which may result in Kam Jones shifting back to the second unit. Nembhard is averaging 17.1 points, 7.4 assists and 1.9 triples per contest on the season.

