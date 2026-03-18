Raptors' Collin Murray-Boyles: Officially out
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) has been ruled out for Wednesday's game against Chicago, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles was initially listed as doubtful, so his absence doesn't come as much of a surprise. It'll be the rookie big man's ninth straight absence due to a left thumb sprain. His next chance to play will come Friday at Denver.
