Raptors' Collin Murray-Boyles: Will play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) is available for Wednesday's game against the Knicks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The rookie first-rounder is ready to put a four-game absence with a left thumb bruise behind him. With Jakob Poeltl (back) still out, Murray-Boyles should share the center minutes with Sandro Mamukelashvili. Over his past five outings, Murray-Boyles has averaged 12.2 points, 8.6 rebounds, 4.0 assists, 1.8 blocks and 1.0 steals in 33.3 minutes per game.
