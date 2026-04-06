default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Mamukelashvili (knee) is listed as questionable for Tuesday's game against Miami.

Mamukelashvili is in danger of missing his first game since Jan. 14 due to left knee soreness. With Collin Murray-Boyles (quadriceps) also questionable, the Raptors could be thin in the frontcourt, which would open the door for guys like Trayce Jackson-Davis, Jonathan Mogbo and Jamison Battle to see increased playing time.

