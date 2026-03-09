Raptors' Trayce Jackson-Davis: Out for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson-Davis is out for Tuesday's game against the Rockets, Frankie Cartoscelli of KHTK Sactown Sports 1140 reports.
Jackson-Davis dislocated his right middle finger during pregame warmups Sunday and has been ruled out for Tuesday's game. His next chance to play will come Wednesday against the Pelicans.
