Rockets' Dorian Finney-Smith: Sitting out Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Finney-Smith is out for Wednesday's game against the Celtics due to left ankle injury management.
The expectation is that the veteran forward will be ready to go for Thursday's tilt against the Hornets. Josh Okogie and Clint Capela should help fill out the frontcourt minutes Wednesday.
