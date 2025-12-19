Thunder's Jaylin Williams: Out again Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (heel) will not play Friday against the Timberwolves.
Williams will miss his second game in a row Friday, with his next chance to play coming Monday against Memphis. In Williams' absence, Branden Carlson and Kenrich Williams are candidates to absorb a handful of minutes Friday.
