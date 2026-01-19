Timberwolves' Enrique Freeman: Transferred to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Timberwolves recalled Freeman from the G League's Iowa Wolves on Monday.
The move perhaps signals that Minnesota is bracing for Naz Reid (shoulder) to miss some time. Freeman is averaging 35.6 minutes per game over his last six G League games but hasn't yet made his Timberwolves debut.
