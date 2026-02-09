Trail Blazers' Robert Williams: Questionable against Philly
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is questionable for Sunday's game against the 76ers.
Williams could miss a second straight game due to a lingering knee injury. If he is unable to go, Yang Hansen could see extra minutes backing up Donovan Clingan.
