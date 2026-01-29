Trail Blazers' Robert Williams: Questionable for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams is questionable for Friday's game against the Knicks due to left knee injury management.
The Trail Blazers are likely to check back in on Williams' health closer to Friday's tipoff. With Duop Reath having undergone season-ending surgery Thursday, Portland could be left with rookie first-rounder Yang Hansen to step into the No. 2 center gig behind Donovan Clingan.
