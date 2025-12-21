Warriors' Jonathan Kuminga: Available for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kuminga (illness) will be available for Monday's game against the Magic.
Kuminga is back after missing Saturday's game against the Suns. He saw 10 minutes in his most recent game, so he can be ignored in most fantasy formats until his outlook improves.
