Wizards' Jaden Hardy: Won't play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hardy (trade pending) won't play Thursday in Detroit.
The trade sending Hardy to Washington has not yet been finalized, so Hardy won't be available for Thursday's game. He'll likely make his Wizards' debut Saturday in Brooklyn.
