Buccaneers' SirVocea Dennis: Practices in full Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis (ankle) was a full participant in Thursday's practice.
Dennis was limited in practice Wednesday due to an ankle issue, but he now appears fully on track for Sunday's home game against the Jets. Across two regular-season appearances so far, Dennis has racked up 14 tackles (11 solo) and one pass defensed.
