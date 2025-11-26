Chiefs' Noah Gray: Won't play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gray (concussion) has been ruled out for Thursday's game against the Cowboys.
Gray's next chance to see game action will arrive Dec. 7 against the Texans. In his absence Thursday afternoon, Robert Tonyanand Jared Wiley will be next in line for TE snaps that don't go to starter Travis Kelce.
