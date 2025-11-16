Rams' Harrison Mevis: Kicking again in Week 11
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mevis is active and will serve as the Rams' placekicker Sunday against the Seahawks with Joshua Karty a healthy scratch, Stu Jackson of the team's official site reports.
Mevis was elevated for a second week in a row to handle kicks for Los Angeles. During last Sunday's win at San Francisco, he connected on all six point-after tries while not attempting a field goal.
More News
-
Rams' Harrison Mevis: Elevated for Week 11 start•
-
Rams' Harrison Mevis: Reverts to PS for procedural reason•
-
Rams' Harrison Mevis: Will again handle kicking duties•
-
Rams' Harrison Mevis: Converts all six kicks in NFL debut•
-
Rams' Harrison Mevis: Elevated from PS, kicking Week 10•
-
Harrison Mevis: Kicking for Rams this week•