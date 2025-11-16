default-cbs-image
Mevis is active and will serve as the Rams' placekicker Sunday against the Seahawks with Joshua Karty a healthy scratch, Stu Jackson of the team's official site reports.

Mevis was elevated for a second week in a row to handle kicks for Los Angeles. During last Sunday's win at San Francisco, he connected on all six point-after tries while not attempting a field goal.

