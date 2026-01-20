Avalanche's Martin Necas: Two helpers in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Necas pocketed two assists, one on the power play, in Monday's 5-2 win over the Capitals.
Both assists came on Nathan MacKinnon tallies, as Necas helped the Avs' superstar reach 1,100 career points. Necas has five multi-point performances in the last 11 games, a stretch in which he's racked up six goals and 13 points as he continues surging toward a career-best campaign.
More News
-
Avalanche's Martin Necas: Finds twine in loss•
-
Avalanche's Martin Necas: Scores goal, assist versus Leafs•
-
Avalanche's Martin Necas: Goal, assist in blowout win•
-
Avalanche's Martin Necas: Supplies pair of helpers•
-
Avalanche's Martin Necas: Tickles twine in win•
-
Avalanche's Martin Necas: Nets two goals in shootout win•