default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Necas pocketed two assists, one on the power play, in Monday's 5-2 win over the Capitals.

Both assists came on Nathan MacKinnon tallies, as Necas helped the Avs' superstar reach 1,100 career points. Necas has five multi-point performances in the last 11 games, a stretch in which he's racked up six goals and 13 points as he continues surging toward a career-best campaign.

More News