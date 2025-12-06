Avalanche's Tristen Nielsen: Up from AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nielsen was recalled from AHL Colorado on Friday.
Nielsen will be available for this weekend's back-to-back on the road versus the Rangers and the Flyers. The 25-year-old has one assist, three shots on goal and nine hits over four NHL appearances so far this year.
