Blackhawks' Jason Dickinson: Late scratch Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dickinson (illness) will miss Thursday's game against Carolina, per Ben Pope of the Chicago Sun-Times.
Dickinson has six goals, 10 points, eight PIM, 41 hits and 27 blocks in 36 outings in 2025-26. Colton Dach was originally projected to be a healthy scratch due to Andre Burakovsky's (illness) return, but Dickinson's absence is slated to keep Dach in the lineup.
