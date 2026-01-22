default-cbs-image
Dickinson (illness) will miss Thursday's game against Carolina, per Ben Pope of the Chicago Sun-Times.

Dickinson has six goals, 10 points, eight PIM, 41 hits and 27 blocks in 36 outings in 2025-26. Colton Dach was originally projected to be a healthy scratch due to Andre Burakovsky's (illness) return, but Dickinson's absence is slated to keep Dach in the lineup.

