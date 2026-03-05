Blackhawks' Teuvo Teravainen: Questionable for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Teravainen (undisclosed) could have aggravated a pre-existing injury at practice Thursday, according to Ben Pope of the Chicago Sun-Times.
Teravainen has three goals in his last two games, giving the veteran 13 goals and 15 assists in 54 games. Consider Teravainen a game-time decision Friday.
