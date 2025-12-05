default-cbs-image
Carlson (upper body) will miss Friday's game against Anaheim, per Bailey Johnson of The Washington Post.

Carlson was also absent for Wednesday's 7-1 win over San Jose. He has six goals and 23 points in 26 outings in 2025-26. Declan Chisholm is projected to play in his second straight game due to Carlson's injury.

