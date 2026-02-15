Jets' Connor Hellebuyck: Facing Germany
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hellebuyck will guard the Team USA goal against Germany on Sunday at the 2026 Winter Olympics, according to Nick Cotsonika of NHL.com.
He made 17 saves in Thursday's 5-1 win over Latvia. Hellebuyck was Jeremy Swayman's backup in Saturday's 6-3 victory over Denmark.
More News
-
Jets' Connor Hellebuyck: Cruises to first Olympic win•
-
Jets' Connor Hellebuyck: Starting versus Latvia•
-
Jets' Connor Hellebuyck: Struggles continue Wednesday•
-
Jets' Connor Hellebuyck: Set to start Wednesday•
-
Jets' Connor Hellebuyck: Falls to Dallas in OT•
-
Jets' Connor Hellebuyck: Set to face Stars•