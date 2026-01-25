Lightning's Anthony Cirelli: Three-game, six-point streak
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cirelli potted a goal and added two assists in Saturday's 8-5 loss to the Blue Jackets.
Cirelli is riding a modest three-game, six-point scoring streak (two goals, four assists). Overall, he has 14 goals, 20 assists, 84 shots and a plus-29 rating in 46 games. Center is deep, but Cirelli can help when he's delivering like this, at least in deep leagues.
