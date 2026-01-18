Lightning's Brandon Halverson: Sent to AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Halverson was reassigned to AHL Syracuse on Sunday.
Halverson has a 12-6-2 record with a 2.42 GAA and an .899 save percentage in 20 AHL appearances this season. He served as Andrei Vasilevskiy's backup in Friday's 3-2 shootout loss to St. Louis. With Halverson back in the minors, Jonas Johansson (maintenance) should return to the lineup for Sunday's road matchup against Dallas.
More News
-
Lightning's Brandon Halverson: Summoned from AHL•
-
Lightning's Brandon Halverson: Earns AHL shutout•
-
Lightning's Brandon Halverson: Shipped back to minors•
-
Lightning's Brandon Halverson: Called up Thursday•
-
Lightning's Brandon Halverson: Earns another shutout in AHL play•
-
Lightning's Brandon Halverson: Shuts out AHL Rochester•